Haluk Levent bu kez hayranlarını besteyle direk kaidesinden indirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Haluk Levent'i Adana'nın Kozan ilçesindeki hayranlarıyla buluşturdu.

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkında binlerce hayranı ile buluşan Haluk Levent, “Adana'da gördüğüm manzara ile Kozan'da gördüğüm manzara aynı. Biz tez canlıyız” dedi.

Cephan'daki konserinde kaybolan çocuk için sahnede beste yaparak ilgi gören Haluk Levent, bu kez bayrak direği kaidesine çıkan hayranlarını indirmek için beste yaptı.

Gitarını eline alan Haluk Levent, “Şşşt inelim direkten. Öyle konser izlenmez ki. Kozan'da güzel bir gecede ama çocuklar böyle olmaz ki. Şşşt inelim direkten. Bir arkadaş indi sizler kaldınız. Kozan'da güzel bir gece ama böyle olmaz ki. 3, 2 olmuş sen kaldın. Haydi kahramanlık yapıp da inelim. İnmezse yuhalayalım. İnerlerse alkışlayalım” diyerek beste yaptı.

İnmemek için direnen bir hayranına ise “Diyor ki kendi kendine meşhur olmuşum. İnmiyorum işte. Herkes bana bakıyor, parkın oradan inmesem ne olur ki. Canımın içi Haluk abin olarak diyorum. Kırmızı gömlekli inmem diyor gardaş. Burası Kubilay Parkı canım. Burası şehit ismi verilmiş bir park. Burayı çürütmeyelim. Eğer memleketi seviyorsak bu ülkeyi seviyorsak. Oraları kirletmeyelim. Eğer hala inmeyeceksen Kozanlılar söyler sana. Alkışlayalım. Bak şarkı yazarım sokakta dolaşamazsın” diyerek alkışlarla gençleri direklerden indirdi.