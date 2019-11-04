İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haluk Levent'in acı günü

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in vefat eden annesi Sabriye Acil, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in vefat eden annesi Sabriye Acil, son yolculuğuna uğurlandı.


Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil, dün gece evinde vefat etti. Acil'in cenazesi Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 612 Sokak'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.


Cenaze namazının kılınmasının ardından Sabriye Acil'in cenazesi toprağa verildi.


Almanya'da olan Haluk Levent ise saat 12.00'da Adana Havalimanı'na geldi. Levent uçaktan indikten sonra geldiği annesinin evinde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazında ise Levent'in ağlamamak için güçlükle durduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.