Haluk Uygur'dan "Manzaralarım" fotoğraf sergisi

haluk Uygur, “Manzaralarım” adını verdiği kişisel fotoğraflarından oluşan çevrimiçi bir sergi açtı.

Serginin www.altinoransanat.com adlı internet adresinden ulaşılıp gezilebileceğini ifade eden Uygur, 60 eserden oluşan sergi hakkında şunları söyledi:

"Manzara fotoğraflarımı görünce genellikle bana sorarlar. Burası neresi? Ama benim bu soruya verecek bir cevabım çoğu kez olmaz. Çünkü o manzara belli ölçülerde nesnel bir coğrafyaya dayansa da, aslında o coğrafyanın ta kendisi değil, benim orayı yaşarken etkisi altında kaldığım duyguların dışavurumudur. Biliyorum ki, bana soruyu soranlara nesnel bir coğrafya ismi versem, gittiklerinde asla öyle bir bulamayıp, hayal kırıklığına uğrayacaklar. İşte bu yüzden sergimin adını manzaralar değil "Manzaralarım" koydum. Bana, sadece zihnimin coğrafyalarına ait olduğunu hissettirmek için."