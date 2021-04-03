Hamdi Yılmaz: ”Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil”

Biz buradan puanla ayrılabilseydik çok iyi olurdu” dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, ”Bugün Adana Demirspor'la önemli bir maçtı. Saha maçın başında çok güzeldi, her şey mükemmeldi. Oyuna iyi başlayamadık, ilk yarı pas yüzdemiz daha düşüktü. Bunun yanında kendi hatamızda geri pasında gol yedik. Rakip de çok baskılı oynadı hani ilk yarı oynadığımızı söylemem. İkinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik. Rakibin de üzerine gittik. Tabii yakaladığımız birkaç pozisyonu da değerlendiremedik. Hemen hemen uzatmalara kadar o şekilde gitti. Sonra da yediğimiz ikinci gol o risklere girdiğimiz için. Rakip 3 puana ihtiyacı vardı. Bizim de çok ihtiyacımız vardı. Biz burada puanla ayrılabilseydik çok iyi olurdu. Bizim ilk 6'ının içinde olabilmemiz için evimizdeki ve dışarıda maçlardan 3 puanla ayrılmamız lazım. Kaybedilen puanları telafisi mümkün değil. Bugün Adana Demirspor çok istekli ve arzulu oynadı ve galip geldiler. Onları tebrik ediyorum” diye konuştu.