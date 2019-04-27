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Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen şahıs adliyede

Adana’da sinir krizi geçiren 8 aylık hamile eşini döverek doğmamış bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen koca, adliyeye sevk edildi.

Adana'da sinir krizi geçiren 8 aylık hamile eşini döverek doğmamış bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen koca, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. (26) 4 yıl önce uzaktan akrabası Hikmiye A. (20) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Hikmiye A. bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. 8 aylık hamile Hikmiye A. dün sabah 05.30 sıralarında sinir krizi geçirdi. İddiaya göre, koca Abdulkadir Ç. eşini kendine getirmek için tokat attı daha sonra da kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesine getirdi. Burada doktor, genç kadının yüzünde ve kulak arkasında morluklar tespit edince polise haber verdi. Genç kadının hamile olduğu için götürüldüğü kadın doğum uzmanında bebeğini kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine koca, doğmamış bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı.


İlk ifadesinde eşinin evde sinir krizi geçirdiğini, bu nedenle onu kendine getirmek için vurduğunu ileri süren A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının olayı neden gerçekleştirdiğinin sorulması üzerine A.Ç. eşini dövmediğini iddia etti. Kadının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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