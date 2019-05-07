Hamile kadını öldüren kadın tutuklandı

Adana'da 18 yaşındaki 5 aylık hamile kadını öldüren kadın tutuklanırken, cinayeti ölen kadının "Seni boşadı beni aldı" demesi üzerine işlediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 6 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Songül K. (31) yaklaşık 14 yıl önce çocuk yaşında amcasının oğlu Aydın K. (34) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak Songül K. bipolar bozukluk rahatsızlığı geçirdiği için tedavi gördü. Aydın K. de 1.5 yıl önce bu rahatsızlıktan dolayı eşinden boşandı. Aydın K. boşandıktan sonra Suriye'deki iç savaştan kaçarak Halep'ten bir süre önce ailesiyle Adana'ya gelen 18 yaşındaki Takrid Dirbaye ile dini nikahla evlendi. Aydın K. evlenmesine rağmen eski eşiyle görüşmeye onun evine gidip gelmeye devam etti. Olayın olduğu akşam da Aydın K. yeni eşini de yanına alarak eski eşine akşam yemeğine gitti. Akşam yemeği yendikten sonra Aydın K. çocukları ile oturma odasında otururken, Songül K. ve Dirbaye mutfağa gitti. Bulaşıkları yıkarken birden mutfaktan bağrışma sesleri gelince Aydın K. hemen mutfağa koştu. Dirbaye kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen komşularının aracıyla Dirbaye özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 5 aylık hamile olan Dirbaye hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis Songül K.'yi gözaltına aldı. Zanlı kadın önce Dirbaye'yi kendisinin bıçaklamadığını söyledi ancak daha sonra mutfakta bulaşık yıkarken Dirbaye'nin kendisine "Kocan seni boşadı beni aldı, artık benim kocam" deyince kıskandığını bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını söylediği ileri sürüldü.

Kadını kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Songül K. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Dirbaye'nin cenazesi ise toprağa verildi.