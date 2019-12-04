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"Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı

TRT Çocuk kanalında yayınlanan maceraları çocuklar tarafından heyecanla izlenen Harika Kanatlar’ın kahramanları Adanalı miniklerle buluştu.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan maceraları çocuklar tarafından heyecanla izlenen Harika Kanatlar'ın kahramanları Adanalı miniklerle buluştu.


Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ndeki etkinlik alanında oluşturulan platformda çevrelerini saran binlerce çocuğa unutulmaz anılar yaşatan Harika Kanatlar, maceralarının yanı sıra danslar ve şarkılarla izleyenleri coşturdu.


Etkileyici sahne dekoru, profesyonel sahne gösterisi ve müzikler eşliğinde, üç gün boyunca çocuklara müzikal tadında eğlence sunan Harika Kanatlar, küçük ziyaretçiler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti.


Etkinliğe, Optimum Club Kart sahibi olan ya da başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katıldı.

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