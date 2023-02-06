İhlas Haber Ajansı

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Hasarlı yapılar gün ağırınca ortaya çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde de etkili olan depremin bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıkmaya başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde de etkili olan depremin bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıkmaya başladı.


Evinde hasar oluşan Aynur Sakat evinin duvarlarında çatlaklar olduğunu ifade ederek korku dolu anlar yaşadığını aktardı.


Esnaf Osman Demir ise sabah dükkanını açtığında duvarların patlamış olduğunu ve birçok duvar ve kolonda tesisat yerlerinde patlaklar olduğunu dile getirdi.


İş yerine gelen esnaf hasarını belirleyerek değerli eşyalarını alıyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, artçı sarsıntılar devam ettiği için hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Özgan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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