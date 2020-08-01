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Hasmı kapıya dayanınca dama çıkıp intihara kalkıştı

Adana’da bir kişi, husumetli olduğu şahıs kapıya dayanınca 2 katlı evinin damına çıkıp intihara kalkıştı.

Adana'da bir kişi, husumetli olduğu şahıs kapıya dayanınca 2 katlı evinin damına çıkıp intihara kalkıştı. Şahıs, polisin çabalarının ardından ikna edilerek teslim oldu. Mahallelinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan olayı izlemesi dikkat çekti.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1647 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre H.K. evinde otururken husumetli olduğu bir şahıs evin önüne geldi. H.K. ise bunun üzerine eline bıçağı alıp aşağı indi ve husumetlisiyle tartıştı. Husumetli şahsın evin önünden ayrılmasının üzerine sinir krizi geçiren genç adam 2 katlı evin damına çıkıp bıçakla kendisine zarar verdi ve intihara kalkıştı. Husumetlilerine de tehditler savuran H.K.'nın durumunu görenler olayı polise bildirdi.


Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisleri gören H.K. bu seferde damda bulunan taşları aşağı atmaya başladı.



Husumetlisi de karşı damdan tehditler savurdu


Bu sırada H.K.'nın husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi de karşı evin damından genç adama tehditler savurdu. Polisin araya girmesiyle tehditler savuran husumetli geri evine döndü. Ayrıca H.K.'nın aşağı atlama ihtimaline karşı da olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı.


Sürekli tehditler savurup husumetlilerine küfür eden H.K.'nın damın kenarındaki duvara oturup sigara içmesi de dikkat çekti.



Film seyreder gibi izlediler


Öte yandan H.K.'nın intihar girişimini mahalleli film seyreder gibi oturarak izledi. Sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uymayan vatandaşları polis uyararak dağıttı.



1 saat sonra teslim oldu


Polisin dama çıkıp 1 saatlik ikna çalışmasının ardından H.K. intihardan vazgeçip teslim oldu. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolü yapılan H.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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