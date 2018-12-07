Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı, traktörle kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde hastayı almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastayı hastaneye götürülebildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıllar Mahallesi'nde oturan Ali Bozkurt (87) 6 yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yatağa mahkum yaşamaya başladı. Dün gece de Bozkurt fenalaşınca yakınları ambulans çağırdı. Ancak ambulans mahalle yakınında

yol asfalt olmadığı için çamura saplandı. Ambulans ilerleyemeyince sağlık ekipleri kendilerini arayan şahısları telefonla arayıp, "Çamura saplandık hastanızı almaya gelemiyoruz" dedi.

Bunun üzerine hasta yakınları traktör ile yola çıktı. Hastanın yakınları traktör ile ambulansı çamura saplandığı yerden kurtardı. Ambulans daha sonra hastayı evden alıp hastaneye götürdü.

Kozan Devlet Hastanesi acil servisine getirilen hastaya gerekli müdahale yapıldıktan sonra taburcu edildi. Hastanın yeğeni Hakan Bozkurt yağmur yağdığı zaman mahalleden çıkmanın çile olduğunu belirterek, "Yolumuz asfalt olmadığı için ambulans yağmurlu günlerde bize ulaşamıyor. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.