Hastalar elektrikli araçlarla taşınıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtiyacı olan hastalar için 309 kişilik Hasta Yönlendirme Refakat Taşıma (HYRT) ekibi elektrikli araçlarla taşıma hizmeti sunuyor.

HYRT ekibinde, 309 kişi görev yapıyor. 3 vardiyada 24 saat kesintisiz hizmet veren HYRT ekibi, kullanım amacına göre farklı tasarımlara sahip elektrikli taşıma araçları, tekerlekli sandalyeler ve golf araçları kullanıyor.

Görevliler, özellikle yaşlı hastalar ve hareket etmekte zorlananlar için hastanenin tüm katlarında ve tüm birimlerde görev yapıyor. Hastaları muayene, görüntüleme, tahlil gibi işlemleri için ilgili birimlere götüren görevliler, ayrıca işlemlerinde de yardımcı oluyor. İşlemleri tamamlanan hastalar, hastaneden ayrılana kadar refakat ve taşıma hizmeti devam ediyor.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, HYRT ekibiyle ihtiyacı olan hastaların hastanedeki işlemlerinin daha kolay ve daha hızlı şekilde tamamlandığını söyledi.