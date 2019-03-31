Hastalıkların sinsi belirtisi: Vertigo

Abdurrahman Bozkurttan, halk arasında “Başım dönüyor, kristallerim oynadı” şikayetleriyle belirti veren iç kulak kaynaklı vertigonun sebeplerinin araştırılıp, tedavide geç kalınması konusunda uyarıda bulundu.

Uzm. Dr. Abdurrahman Bozkurttan, yaşam konforu ve kalitesini düşüren , bir atak geldiği zaman yere düşürecek kadar sarsan vertigonun; aslında bir hastalık değil, hastalık belirtisi olduğunu belirterek, “Santral sinir sisteminden iç kulak hastalıklarına, diyabetten tansiyona kadar birçok rahatsızlık vertigoya yol açar” dedi.

Toplumun önemli bir bölümünün sorunu olan vertigonun en sık görüleninin vücudun denge sistemi olarak bilenen iç kulak kaynaktan kaynaklandığına dikkati çeken Dr. Bozkurttan, şunları söyledi:

"İç kulak kaynaklı vertigonun toplumda görülme oranı yüzde 10'dur. Bir çok kişinin muzdarip olduğu bu hastalık; halk arasında ‘başım dönüyor, kristallerim oynadı' gibi yakınmalara neden olur. Ancak, bu gruptaki vertigo kolayca teşhis ve tedavi edilir.”

İç kulakta yer alan kanallarda gözle görülemeyecek çok küçük kum tanesi gibi partiküller bulunduğunu belirten Dr. Bozkurt'tan, “Darbe, uzun süreli yolculuklar, geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok nedenle bu kristaller yerinden oynayarak denge sistemini uyarırlar. Bu da ciddi baş dönmesine yol açar. Poliklinikteki muayene ile tanısı konulabilen bu tür vertigonun tedavisi de kolaydır. Yerinden oynamış olan bu taneciklerin yine belli bazı baş hareketleriyle yerine yerleştirilmesi mümkündür ve ilaç tedavisi de gerektirmez."

Menier hastalığı

“Kulak sıvısındaki dengesizlik” olarak bilinen menier hastalığının da vertigo nedenleri arasında bulunduğunu anlatan Dr. Bozkurttan, “Menier; belirti veren ancak, sebebi net olarak ortaya konulamamış iç kulak sıvılarının basınç artışıdır. En önemli belirtisi ise baş dönmesi ataklarıdır. Baş dönmesi, dalgalı işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, kulakta çınlama, uğultu, boşlukta hissetme ve kusmanın yanı sıra duyma kaybı da gelişebilir” diye konuştu.

Dr. Bozkurttan, bu durumda tedavinin medikal olduğunu ve ilaçlı tedavi uygulandığını, sonuç vermediği durumlarda ise cerrahi tedavinin önerilebildiğini söyledi.

Denge sinir sistemi iltihabı

Vertigonun bir başka nedeninin ise tıp dilinde “Vestibüler Nörit” olarak adlandırılan denge sinir sistemi iltihabı olduğunu ifade eden Dr. Abdurrahman Bozkurttan, bu konuda da şunları kaydetti:

“Bu gruptaki vertigolar bir gribal enfeksiyondan sonra olabilir. Duyma kaybı, çınlama gibi kulak problemleri, aniden hızlı başlayan şiddetli baş dönmesi belirtileri verir. Baş dönmesine yoğun bulantı-kusma da eşlik edebilir. Şikayetler, başlangıçta o kadar şiddetlidir ki; hastalar tek başına yürümeyi beceremezler, yolda yürürken, karşıdan karşıya geçerken doğal olarak panik yaşarlar.”

Dr. Bozkurttan, bu grupta baş dönmesi çok şiddetli olduğundan hastaların yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.