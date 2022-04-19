Hastane çalışanları, çocuklarının okuduğu kitapları kütüphaneye bağışladı

Çukurova Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, çocuklarının okuduğu kitapları Ethem Kuzucu İlkokulunda inşaatı yeni bitmiş kütüphaneye bağışladı.

Çukurova Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ethem Kuzucu İlkokulunda inşaatı yeni bitmiş olan kütüphaneye kitap bağışında bulunmak için "Bir kitap da bizden olsun" kampanyası düzenledi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Akif Küçükcan'ın onayıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık tarafından yürütülen bağış kampanyasına hastane çalışanları kendi çocuklarının okudukları kitapları bağışlayarak destek verdi.

Hastane çalışanları tarafından toplanan ve paketlenen kitaplar ile kırtasiye malzemeleri Ethem Kuzucu İlkokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Genç'e teslim edildi.