Hastane çalışanları Japon savaş sanatıyla tanıştı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Sağlık ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hizmet veren Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi çalışanlarına "Japon Savaş Sanatı” olarak bilinen ve psikiyatriye alternatif olarak gösterilen 'Aikido' eğitimi verildi.

Suç işlemelerine rağmen ceza ehliyeti bulunmadığı için mahkemece verilen karar gereği zorunlu tedaviye tabi tutulan hükümlülerin tedavi gördüğü YGAP Hastanesi çalışanlarına yönelik olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Kursta, yoğun ve stresli iş temposuyla başa çıkabilmeyi, ruhsal gelişimi desteklemeyi, sabırlı ve disiplinli olmayı sağlayan Aikido sporu ile tanışan YGAP Hastanesi çalışanları, savunma sanatını da öğrendi.

34 personelin katılımı ile 8 hafta süren eğitimlerin sonunda düzenlenen törende, çalışanlara sertifikaları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yarkın Özenli, Kalite ve Destek Müdürü Nuri Karslıoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Sevinç Gülten, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Şefi Hanifi Altun ve Aikido Eğitmeni Yıldız Dinçer tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşma yapan Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yarkın Özenli, kursun kendileri için oldukça verimli ve eğlenceli geçtiğini dile getirdi. Özenli, diğer spor dalları gibi Aikido'nun da insan psikolojisine ve çalışma motivasyonuna destek sağladığını ifade etti.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Şefi Hanifi Altun ise kursta başarı gösteren tüm çalışanları tebrik ederek, bundan sonra da bu tür eğitimlere her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.