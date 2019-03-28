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Hastane çatısından ölüme böyle atladı

Adana’da daha önce psikiyatri, gastroloji, nöroloji ile ruh ve sinir hastalıkları bölümünde tedavi gördüğü hastaneye gelen bir kişi, çatıdan atlayarak intihar etti.

Adana'da daha önce psikiyatri, gastroloji, nöroloji ile ruh ve sinir hastalıkları bölümünde tedavi gördüğü hastaneye gelen bir kişi, çatıdan atlayarak intihar etti. Olay anı saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Şevki Ç. bir süre önce Seyhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri, gastroloji, nöroloji ile ruh ve sinir hastalıkları bölümünde tedavi gördü. Ancak hastalığı bir türlü geçmeyen Şevki Ç. bugün de Seyhan Devlet Hastanesine gelip çatıya çıktı. Şevki Ç.'yi çatıda gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelip Can-Kur ekiplerine haber verdi. Polis Şevki Ç.'nin düşebileceği yeri şerit ile çevirdi. Bir taraftan da polis şahsı ikna etmek isterken çatıdan sarkan Şevki Ç. beton zemine kendini bıraktı. Şevki Ç. hastaneye alınıp müdahale edildi. Ancak 8 katlı hastane binasının çatısından atlayan şahıs kurtarılamadı. Bu anları ise vatandaşlar cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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