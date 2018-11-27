Hastane demirbaşları RFID ile kontrol altında

Teşhis ve tedavide son teknoloji cihazların kullanıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, işletmecilik hizmetleri de, kullanılan yüksek teknoloji sayesinde güvenle gerçekleştiriliyor. Hastanede uygulanan RFID (Radyo Frekans Tanımlama) Teknolojileri, hasta güvenliğinin yanı sıra olası çalıntılara karşı demirbaşların yetkisiz çıkışlarını da önlüyor.

Hastaların güvenli koşullarda ve hızlı hizmet alabilmesi için dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı Adana Şehir Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde demirbaş takibini de kolaylaştırıyor.

Hastaların bileklerine takılabilen uygulamalarla tüm tedavi aşamalarının güvenli bir şekilde organizasyonuna büyük katkı sağlayan RFID teknolojisi, canlıların yanı sıra cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasına ve izlenmesine imkan veriyor.

Çalınma durumunda alarm devreye giriyor

Okuyucu, konum verici ve aktif etiket sayesinde demirbaşların da dolaşımı izlenebiliyor. Belirlenen lokasyonlar tanımlanıp, gerekli donanımlar kurularak, demirbaşın lokasyona varış, kalış ve çıkış süreleri kayıt altına alınıyor. Dolaşım verilerinden elde edilen raporlara göre, satın alma planlamaları daha sağlıklı bir şekilde yapılabilirken olası çalıntılara karşı demirbaşların yetkisiz çıkışlarında da alarm sistemi devreye giriyor.

20'den fazla kişi karakola teslim edildi

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, hastaneden herhangi bir demirbaşın çalınması olayına karşı kapılarda, 35 noktada yerleştirilen teknolojik donanım sayesinde alarm sistemi devreye giriyor. Özellikle çarşaf ve yastık gibi tekstil ürünleri ile TV kumandası gibi malzemelerde yoğunlaşan hırsızlık olayları bu sistem sayesinde başarısızlığa uğruyor. Bu kapsamda, hastanenin hizmete açıldığı 19 Eylül 2017 tarihinden itibaren 20'den fazla kişi, hastaneden tekstil ürünleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli demirbaşları dışarı çıkarmak isterken kapıda alarm sistemi ile bulunarak karakola teslim edildi.