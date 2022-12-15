Hastane müdürünü vurma olayında 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da Balcalı Hastanesi müdürünü vurduğu öne sürülen kişi ile ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hastane Müdürü Kamil Önder (62), otoparka park ettiği otomobilinden inerken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Önder, sol bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yürüyerek hastanenin acil servisine gitmeye çalışan Önder, bir süre sonra yere yığıldı. Durumu fark edenler tarafından hastaneye kaldırılan ve tedavisi yapılan Önder, taburcu edildi.

Silahlı saldırıyla ilgili ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, bölgede ve şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın Mert Ali P. (19) olduğunu, olayın ardından da Yusuf Ö.'nün (19) kullandığı motosikletle kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin, motosikleti Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki boş bir arsada yaktıklarını, Derviş E.'nin (26) otomobiliyle bölgeden ayrıldıkları belirledi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin saklanabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, susma haklarını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Önder'in 26 Eylül'de ‘ihaleye fesat karıştırma' sebebiyle Balcalı Hastanesi'ne düzenlenen operasyonda önce tutuklanıp, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hastane baş müdürü A. Ö'nün hakkında ifade verdiği, silahlı saldırının da bu nedenle düzenlendiği de iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.