Hastanede 23 Nisan sevinci

Acıbadem Adana Hastanesi Pediatrik Hematoloji Bölümünde tedavi gören hasta ve hasta yakınları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı palyaçolar ve müzik eşliğinde hep birlikte kutladılar.

Hastaneye gelen çocuklar ve aileleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile kendilerini karşılayan palyaçoları görünce çok mutlu oldular.

Kendileri için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları aileleriyle birlikte üfleyen çocuklar gönüllerince eğlenerek hastanede olduklarını unuttular. Balonlarla süslenen konferans salonunda canlı müzik eşliğinde dans eden ve palyaçolarla oyunlar oynayan çocukların 23 Nisan neşesine aileleri de katıldı.