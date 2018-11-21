Hastanede “KOAH Etkinliği”

Dünya KOAH Günü nedeniyle Medline Adana Hastanesi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Hastane lobisinde kurulan stantta etkinliğe katılan ziyaretçilere ücretsiz olarak “solunum fonksiyon testi” yapıldı, bilgilendirmede bulunuldu.

Etkinliğe katılan hastaların test sonrası çıkan değerlerini yorumlayan Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, “21 Kasım Dünya KOAH Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, “KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), en başta sigara olmak üzere birtakım zararlı maddelerin uzun süre solunmasına bağlı olarak akciğer ve nefes yollarında oluşan, mikrobik olmamakla beraber iltihabi ve kronik bir hastalıktır. İlerleyici olmasına karşın KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir. Ancak tedavide başarılı olunabilmesi için ilk şart sigara kullanımını bırakmaktır” dedi.

Halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda

KOAH'ın günümüzde artık bir halk sağlığı sorunu halini aldığını söyleyen Dr. Mustafa Faysal Baysal, “Araştırmalar bu hastalıktan tüm dünyada 600 milyon, ülkemizde ise 3 ila 5 milyon arasında kişinin şikayet ettiğini gösteriyor. Ancak maalesef her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurarak doğru tanı alabildiğini görüyoruz” diye konuştu.

KOAH'ın hastalar için aynı zamanda kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gelişimi açısından da yüksek risk oluşturduğunu belirten Dr. Baysal, “Hastalığın gelişimi için en yaygın ve önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Diğer tütün kullanımları ve pasif içicilik de KOAH'a neden olur. Bunun yanı sıra özellikle odun, tezek benzeri yakıt kullanımı, çevresel hava kirliliği, tozlu dumanlı işyerlerinde çalışmak ve hareketsiz bir hayat tarzı da önemli risk faktörleridir” şeklinde konuştu.

Sigara içenler test yaptırmalı

KOAH tanısının, “solunum fonksiyon testi” ile ağrısız bir şekilde ve kolayca konulabildiğini anlatan Dr. Mustafa Faysal Baysal, özellikle 40 yaş üzeri sigara içmiş ya da halen içmekte olan ve çevresel nedenlerle tozlu-dumanlı ortamlarda bulunan kişilerin kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması durumunda vakit geçirmeden bir göğüs hastalıkları doktoruna başvurması gerektiğini de sözlerine ekledi.