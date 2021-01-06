Hat sanatçısı Etem Çalışkan 93 yaşında

Hattat, gazeteci, ressam Etem Çalışkan'ın 93. yaş günü Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ve Konya'da kurulu olan Sille Sanat Sarayı'nın birlikte düzenlediği online etkinlikle kutlandı.

Anıtkabir'in hatlarını yazan, Atatürk'ün imzasından esinlenerek "K.Atatürk" kaligramını üreten Etem Çalışkan ile beraber 150 kişinin katılımıyla online doğum günü etkinliği düzenlendi. Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. Haluk Uygur, Etem Çalışkan'ın dünya devi olan bir Türk büyüğü olduğunu söyledi. Etem Çalışkan'ın eserlerinin dünyaca ünlü olan Miro'dan ileri Matisse'den renkli olduğunu ifade eden Uygur, “Çalışkan'la harflerden sonra renkler devreye girmiştir. Eserlerinde yazılar giderek azalırken renkler artmaya başlamıştır” dedi. Çalışkan'ın çok sayıda Atatürk portesi çizdiğini belirten Uygur, “Onun tabloları aslında bir öykü kitabıdır. Aynı zamanda mizahtır. Kötü yönetimlerin eleştirisidir. Tüm tabloları bir düşünürün felsefe kitabıdır” dedi.

Etem Çalışkan'da, kendisinin doğum gününü kutlayan ve bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Çalışkan, “Türk kültürünü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacağız" sözünü hatırlatarak, “Ben bu söze yenilikçi olmayı ekliyorum. Bir insanın doğumundan ölümüne kadar nasıl bir değişim gösteriyorsa, sanatta da klasikten günümüze gelinceye kadar çağdaş ve yenilikçi olmak gerekir” dedi.

Gazetecilik yaşamına da değinen Çalışkan, bir çok gazetede Atatürk portreleri çizdiğini ve çizdikleri eserlerin 10 Kasım'larda büyük gazetelerin birinci sayfasında yayınlandığını söyledi.

Bir soru üzerine bir eserindeki “Karınca filden büyüktür” sözüne açıklık getiren Etem Çalışkan, “Bu bir düşüncedir. Karınca çalışkandır. Çalışkanlığın simgesidir. Fil ise daha büyük ve tembeldir” ifadesini kullandı.

Etkinlik, Etem Çalışkan'ın söylediği bir bozlak ile program sona erdi.