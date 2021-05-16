Hat sanatçısı Sula, Kozanlı gençlerle sanatı konuştu

Kozanlı gençler "Yaşasın Sanat (Long Live Art !)" eTwinning Projesi kapsamında hat sanatçısı Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula ile video konferans ortamında bir araya gelerek pandemi döneminde sanatın evrensel iyileştirici etkilerini konuştular.

Kozan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Zehra Başıbüyük'ün kuruculuğunu yaptığı ve öğrencileri ile birlikte yürüttüğü Yaşasın Sanat (Long Live Art !) eTwinning projesinde uzman konukları ağırladı. Bu kapsamda proje ekibi, hat sanatçısı Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula ile dijital ortamda bir araya geldiler.

Sula, projedeki öğrencilerin birer efsane olduğunu ifade ederek, “Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Zehra Hanımın, uluslararası alanda bir çok projesi var. Bizleri de bu kapsamda "Sanatın Gücü" hakkında konuşmak adına konuk olarak aldılar. Sanatsal değerleri konu alan bu projede gençlerin yoğun ilgisi ve çabası beni etkiledi. Onlarla birlikte olmak çok güzel” dedi.

Kozan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Zehra Başıbüyük proje hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Pandemi döneminde eTwinning projemizle pandemi döneminde öğrencilerimizi sanatla iyileştirdik. Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla illerinden farklı branşlardan öğretmen ortaklarımızın yanı sıra Avrupa ortaklarımız İtalya, Polonya, Fransa ve Yunanistan'dan öğretmen ve öğrencilerle birlikte projemizi yürütüyoruz, sürekli işbirliği ve iletişim halinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projemizi Kozan'dan 10 öğrencimizle ve uluslararası platformda 100 den fazla öğrenci ve 15 öğretmen ile uyguladık. Projemizi inşallah festival şeklinde sonuçlandırarak, projedeki öğrencilerimizin ürettiklerini sergileyeceğiz ve sanatın evrensel iyileştirici etkileri ile sonuçlandıracağız. Ülkemizin değerli hat sanatçısı Ahmet Sula'yı konuk aldık ve öğrencilerimiz ile uluslararası boyutta hem sanatı hem değerlerimizi konuştuk."