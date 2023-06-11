Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkhan'ın Akpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet ve otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili güvenlik ekipleri soruşturma başlattı.