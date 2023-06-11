Hatay'da trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralı bir kişi daha hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan'ın Akpınar Mahallesi kavşağında otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet ve otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin Ali Sıram ve İsmet Ölgün olduğu öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik ekipleri soruşturma başlattı.