Hatice Güvel resim sergisini açtı

AÇS Sanat Galerisi'nde açılan sergiye katılan Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, yönetim kurulu olarak ilk kez resim sergisi açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Görüldüğü gibi sergi çok kalabalık, ilgi çok yüksek, inşallah bundan sonra da böyle kalabalık olur. Yeni şeyler yapacağız” dedi.

Ressam Hatice Güvel ise, “Resimlerimde daha çok kadın ögeler kullanarak onları şiirsel bir dille tuvallere aktarmakta, soyutlamalar yaparak enerjik leke düzenleri kurmaktayım. Son çalışmalarımda gerçek dışı etkiler daha çok görülmektedir. Butik, ebru ve hat çalışmalarım da vardır. Suluboya, karakalem ve pastel çalışmalarım olsa da resimlerimde çoğunlukla yağlıboya kullanmaktayım” diye konuştu.

Resim yaparken çocukluğunda ağabeyi Mehmet Güvel'den etkilendiğini ifade eden Güvel, şunları kaydetti:

“Sonraki yıllarda karşıma çok değerli hocalar çıktı. Ortaokulda, resimde otoriter bir isim olan Kemal Onaran, öğretmen okulunda mesleğinin son yıllarında Gazi Üniversitesi'nde hocalık yapan, ders ve anı kitapları bulunan Galip Türkdoğan, Köy Enstitüsü çıkışlı, kitaplar yazmış olan duayen Abdullah Özkucur, Adana Kültür Sitesi Resim Galerisi'nde Mustafa Dulda ve Ahmet Akata hocalarımdan aldığım bilgiler ile var olan yeteneğimi ile birleştirmeye başladım.”

Emekli öğretmen olan Hatice Güvel'in 2016 yılında yayınlanan ve ikinci baskısı yapılan Sönmeyen Ateş Ağıtlar adlı bir de kitabı bulunuyor.

Hatice Güvel‘in resim sergisine, eşi olan bir dönem Kadirli'ye bağlı Sumbas'ta Belediye Başkanlığı yapan Necati Güvel, eski CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, CHP Adana Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi Bekir Sıtkı Özer, iş adamı Ali Kaya ile çok sayıda sanatsever katıldı.

AÇS Sanat Galerisi'ndeki sergi bir hafta açık kalacak.