Hatipoğlu: "54 yılda 20 bin öğrenciye burs verdik"

Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nın (ATOSEV) Başkanı Serdar Hatipoğlu, vakfın 54 yılda 20 bin üniversite öğrencisine burs verdiğini söyledi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, başarılı, ancak maddi durumları yetersiz üniversite öğrencilerine destek amacıyla 1965 yılında kurulan ATOSEV'in bu yıl Adana'da yaşayan maddi desteğe muhtaç bin 703 başarılı öğrenciye burs verdiğini hatırlattı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 367 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Hatipoğlu, 54 yılda 20 bin üniversiteliye burs verdiklerini kaydetti.

ATOSEV'e destek amacıyla Beyazevler Mahallesi'nde bulunan ATO'ya ait 5 dönümlük arazide, geliri vakfa aktarılmak üzere akaryakıt istasyonu ve butik iş yerleri yapılması projesinden dolayı ATO Başkan Yardımcısı Yücel Bayram ve oda yönetimine teşekkür eden Hatipoğlu, “ATOSEV'in en öncelikli hedefi, Adana'nın Çukurova'nın ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek kapasitedeki gençlerin en iyi eğitimi almalarına katkıda bulunmaktır. Çünkü, bilgi ve eğitime destek vererek, çağdaş, donanımlı, üretken, ülkemizin yüz akı insanların yetişmesine katkıda bulunmak, bu ülkede yaşayan herkesin üzerine düşen en anlamlı görevdir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin üniversite eğitimlerine katkıda bulunan ATOSEV'e destek vermek her Adanalı'nın görevi olmalıdır. Bu manada, odamıza ait Beyazevler Mahallesi'ndeki arazinin vakfımıza destek amacıyla değerlendirilecek olması ATOSEV yönetimimizce büyük heyecanla karşılanmıştır. Bu heyecanımız, 25 yıldır atıl olarak duran arazide kentimize yakışacak proje hayata geçirilmesinin yanında, işyerlerinin geliriyle ATOSEV'e sağlanacak kaynakla çok daha fazla üniversiteli gencimizi okutacak olmamızdan kaynaklanmaktadır. Odamız arazisini böyle anlamlı ve hayırlı bir iş için, eğitime hizmet yolunda değerlendiren ATO Başkan Yardımcısı Yücel Bayram'a, odamız yönetim kuruluna, destek veren meclis üyelerimize, oda üyelerimize ve Adana halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.