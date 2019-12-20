Hava kirliliği Adana'da nefes aldırmıyor

Adana'da sobaların yakılmasıyla akşam saatlerinde oluşan yoğun duman tabakası, kenti nefes alınamaz hale getiriyor.

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin büyük bölümü başta olmak üzere D-400 Karayolu'nun güneyinde kalan mahalleler ve Seyhan ilçesinin Gürselpaşa, Fevzipaşa, 2000 Evleri, Fatih mahallelerinin yer aldığı bölgelerde kömür yakılması nedeniyle hava kirliliği oluşuyor.

Yaz aylarında mısır hasadının ardından anız yangınlarının neden olduğu hava kirliliği ile karşı karşıya kalan Adanalılar, kışla birlikte akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlanıyor. Bazı vatandaşlar yolda yürürken elleriyle burnunu kapatırken, bazıları ise atkı takarak bir nebze de olsa hava kirliliğinden etkilenmemeye çalışıyor.

Halit Atlı isimli vatandaş, Adana'nın her yıl bu mevsimde hava kirliliği yaşadığını belirterek, “İnsanların kömürle ısındığı mahallelerde sorun çok fazla. Akşamları çok rahatsız oluyoruz. Nefes alamıyoruz. Kent yönetiminin bu sorunu çözmesi lazım. Sonrasında da devletin uygulamaları kontrol etmesi gerek. Bu önlenebilecek bir şey. 30 sene önce Ankara da böyleydi ama sorunu çözdüler. Her yıl bu zamanlar böyle Adana” diye konuştu.

İsmail Cihan ise zehir soluduklarını belirterek, “Her sene bunu yaşıyoruz. Zehirleniyoruz. Açık ve net bir şekilde gözüküyor ortamın kirliliği. Yetkililerin bu işe el atması gerekiyor. Burada esnafız. Dükkanımızın içine kadar işliyor bu duman. Doğalgaz eğer geniş kapsamlı hale gelirse bu sorun çözülebilir” ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün sitesindeki, Hava Kalitesi İzleme (HKİ) ölçümlerinde kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama 103 çıktığı ve hava için ‘hassas' uyarısı verdiği görüldü.