Havadan, karadan, özel harekatlı şok asayiş uygulaması

Adana'da vatandaşların huzur ve güveni için havadan drone ile karadan aralarında özel harekatın da olduğu 250 polis ve hassas burunlu uyuşturucu köpeğiyle şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldikten sonra polislerin şok uygulamaları arttı. Son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri terörle mücadele ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Küçükdikili Mahallesi'nde vatandaşın huzur ve güveni için şok uygulama başlattı. Uygulamada polis drone de kaldırarak Şehitlik Caddesi'nde yapılan aramaları havadan kontrol etti. Polis kaldırdığı iki drone ile şüpheli bulduğu şahıs ve araçları karadaki polislere bildirerek aranmasını sağladı. Özel harekat ile birlikte 250 polisin katıldığı şok uygulamada bütün araç ve şahıslar didik didik arandı. Uygulamaya hassas burunla narkotik köpeği de katıldı. Narkotik köpeği polisin şüphelendiği araçlarda arama yaptı. "Coco" isimli narkotik köpeği aranan araçlarda herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı. Polisler şok uygulama yaparken özel hareket polisleri de sokak başlarında elleri tetikte güvenlik önlemi aldı. Özellikle çocuklar özel harekat polislerine yoğun ilgi gösterdi. Kahvehanede oturan yaşlı vatandaşların ise uygulama yapan polisleri şaşkın bakışlarla izlemesi dikkat çekti.

Uygulamaya Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katılarak polisleri yerinde denetledi. Aktaş, daha sonra uygulama alanına yakın bir yerdeki kahvehaneyi ziyaret ederek burada vatandaşların bir sıkıntısı olup olmadığını sordu. Aktaş, "Özellikle uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek, bu kentte kesinlikle uyuşturucu istemiyorum" dedi.

Bir saat süren şok uygulama sonucunda 720 şahıs, 280 araç sorgulandı. Yapılan sorgulama sonucunda 2 araç ve 1 motosiklet trafikten men edilirken, 4 bin 303 lira trafik cezası verildi.