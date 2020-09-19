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Havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tankerli Mahallesi’nde, uzman çavuş, arkadaşları ile eğlenirken havaya ateş ettikleri sırada arkadaşı Çağatay Karakılçık’ı (26) tabancayla vurarak öldürdü.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tankerli Mahallesi'nde, uzman çavuş, arkadaşları ile eğlenirken havaya ateş ettikleri sırada arkadaşı Çağatay Karakılçık'ı (26) tabancayla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Feke'nin Tenkerli Mahallesi'nde gerçekleşti. Uzman Çavuş Ali A. ve Çağatay Karakılçık'ın da bulunduğu arkadaş grubu, kendi aralarında eğlence düzenledi. Grup içerisindeki Ali A. ve beraberindekiler eğlenirken Ali A. havaya ateş ettiği sırada arkadaşı Çağatay Karakılçık'ı vurdu. Kahramanmaraş'ta görevli olan ve izne geldiği öğrenilen Uzman Çavuş Ali A.'nın vurduğu Çağatay Karakılçık, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakılçık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumunu morguna kaldırıldı.


Cinayet şüphelisi Ali A. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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