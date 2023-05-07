Hayali yağ satışıyla 150 milyon liralık vurguna 12 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş adamlarının 150 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi ile bağlantılı 49 şüpheliyi yakalamak için geçen Çarşamba günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.´nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi. Sait Y.'nin, kendileriyle iletişime geçen iş adamlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri öğrenildi.

Polis tarafından ifadesi alınan 37 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 31'i ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında Sait Y.'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ve 300 bin lira adli para cezasıyla serbest kaldı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.