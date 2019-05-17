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Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nde giyim sergisi açıldı

Adana’nın Kozan ilçe belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nde giyim kursunda hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti.

Adana'nın Kozan ilçe belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nde giyim kursunda hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti.


Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi giyim kursu öğreticisi Tuğba Çente ve 12 kursiyer öğrencisi tarafından hazırlanan giyim ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, Kozan Belediyesi Kültür Müdürü Gökhan Söğüt, Türkeli Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, Hayat Boyu Eğitim Merkezi Sorumlusu Dış İlişkiler Müdürü Ahmet Korkut ve mahalleli vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.


Günlük giyim ürünlerinin yanı sıra abiye ve özel günlerde kullanabilecek giyim ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı sonrası açılışa katılan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, ürünler hakkında sergiyi hazırlayan Tuğba Çentel ve kursiyerlerden bilgi aldı.

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