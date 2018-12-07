"Hayat kurtarmak onların kanında var"

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Hayat kurtarmak senin kanında var" kampanyası Adana'daki okullarda destek görüyor. Öğretmen Zeynep Ortaokulu'ndaki kan bağışı etkinliğinde, öğretmen ve veliler kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Kampanya kapsamında Öğretmen Zeynep Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağışı etkinliği öğretmen ve velilerden ilgi gördü.

Kan bağışının önemine değinen Öğretmen Zeynep Ortaokulu Müdürü Ahmet Erol, “Kan bağışı tüm insanlar için önemli. Okulumuz bu konuda duyarlılığını gösterip destek oldu. Bu kapsamda, velilerimize, öğretmenlerimize ve Kızılay yetkililerimize teşekkür diyorum” dedi.

İleri ki dönemlerde kan bağışı konusunda etkinliklerin devam edeceğine değinen Erol, “Kampanyayı duyan tüm velilerimiz adeta koşarak okula gelip destek oldular. Kimi rahatsız olduğundan dolayı gelemedi. Hepsine teşekkür diyorum. Bu bir başlangıç oldu ve ilk olmasına rağmen gayet iyiydi. İleri ki zamanlarda bu bağışımız katlanarak devam edecek. Ayrıca kendi kan veremeyip, başka bir arkadaşını getiren ve katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma, duyarlı velilerimize ve büyük bir özveriyle çalışan okul aile birliği başkanımız Özlem hanıma, değerli yönetimine, üyelerine Kızılay'dan gelen görevlilere Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya idarecilerimize daha sayamadığım emeği geçen herkese teşekkür diyorum” şeklinde konuştu.

Bağışçı sayısı artırılıyor

Adana Valiliği Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ve Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeler ile kanın acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle, güvenli ve yeterli kan tedariki için Türkiye'deki gönüllü ve daimi kan bağışçılarının sayısının arttırılması amaçlanıyor.

Proje ile okullarda iyilik, yaşama ve yaşatma, öğrenci ve velilerde kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekmek ve eğitim çevresinde kan bağışı bilinci oluşturmak amaçlanıyor.