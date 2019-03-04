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Hayati Koca 5. kitabı için Adana'da imza günü düzenledi

Uzun yıllar Adana’da yaşayıp görev yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, beşinci kitabı ‘İstiklal Marşı Duruşuyla Cumartesi Yazıları’ için Adana’da imza günü etkinliği düzenledi.

Uzun yıllar Adana'da yaşayıp görev yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, beşinci kitabı ‘İstiklal Marşı Duruşuyla Cumartesi Yazıları' için Adana'da imza günü etkinliği düzenledi.


Okuyucularının ilgi gösterdiği imza günü etkinliğinde konuşan Hayati Koca, “Böyle güzel bir günde; yakından uzaktan, öğrencimden öğretmenime, okul yöneticilerimizden ilçe yöneticilerimize, akrabalarımızdan komşularımıza kadar bize eşlik eden herkese teşekkürler. Ayaklarınıza, emeklerinize, yüreğinize sağlık. Asıl amaç sizleri görmek, muhabbet etmek, anılara bir yenisini daha eklemekti, hasıl oldu. Hepiniz ayrı ayrı sağolun var olun” dedi.


Koca, konuşmasının ardından okurlarına kitabını imzalayarak, onlarla sohbet etti.

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