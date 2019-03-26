İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı

Adana’da bir apartmanın 4.

Adana'da bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan gencin videosu sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.


Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği ve Adana'da çekildiği söylenen videoda bir genç, bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.


Hayatını hiçe sayan gencin görüntülerde bir ara koliye çarptığı ve düşmekten kıl payı kurtulduğu da görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.