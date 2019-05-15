Hayatlarının "Rota"sını çizdiler

"Sağlık Yönetimi" ve "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" bölümlerinden mezun olan kız öğrenciler, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinde Rönesans İşletme Hizmetleri'nin “Rota Programı” kapsamında istihdam ediliyor.

Türkiye'de ileri teknolojiye sahip sağlık sektörü hızla büyüyüp, branş yelpazesi genişlerken, sağlık kurumları işletmeciliğinde uzman çalışanlara duyulan ihtiyaç da artıyor. Rönesans İşletme Hizmetleri, bu ihtiyacı dikkate alarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile hayata geçirdiği “Rota Programı” kapsamında, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında yeni mezun kız öğrencilerin rotasını çiziyor. Aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiren şirket; kadın istihdamını destekleyen bu program ile yeni mezun gençlere ilk iş deneyimi sunarken, aynı zamanda sektöre kalifiye eleman yetişmesini sağlıyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma, Elazığ Fethi Sekin ve Yozgat Şehir Hastanelerinde, program kapsamında istihdam edilen "Rota Kızlar", eğitimini aldıkları mesleği yapmanın, bu sayede de “mutlu çalışma hayatı ile mutlu insan” olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Adana Şehir Hastanesinde istihdam edilen Fatma Gür, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü 2017 mezunu olduğunu belirterek, "Servisler uzman yardımcısı olarak görev yapıyorum. Rota programı ile birlikte 9 ay boyunca burada çalıştım. Tüm servislerde görev alıp tanıdıktan sonra bana en uygun bölümde görev verildi. Türkiye'de kadın istihdamının ne kadar az olduğunu hepimiz biliyoruz. Rönesans İşletme Hizmetleri bize bu konuda büyük bir şans verdi. Burada şunu öğrendik; farkını oluştur ve istediğini al. Başarılı olduğunuz takdirde Rönesans, nerede olmak istiyorsanız sizi orada konumlandırıyor” dedi.

Derya Kırım (Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi) , İrem Uzun (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi) Sevda Erdinç (Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi) ve Mine Karabulut (Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği) ise her üniversite okuyan genç ve kadın olarak kendilerinin de iş bulma kaygıları olduğunu ifade ederek, bu projenin kendilerine eğitimini aldıkları işi yapabilme fırsatı sunduğunu ve bu yüzden çok şanslı olduklarını söylediler.

Yozgat Şehir Hastanesinde istihdam edilen Büşra Yavuz (Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi) ve Rabia Kayabaşı (Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi), “Üniversitede okurken en çok korktuğumuz şey bölüme verdiğimiz emekten sonra başka bir iş kolunda mutsuz bir insan olarak yaşamak ihtimaliydi. Bu yüzden burada bizi en çok heyecanlandıran şey eğitimini aldığımız mesleğe yönelik istihdam ediliyor olmamızdı" dediler.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde istihdam edilen Fatma Dilşat Kök, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi), Buse Kılaz (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi) , Esma Ekinci (Hacettepe Sağlık İdaresi) , Ayşe Göksel (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi), Keziban Ser (Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi), Esra Hatice Yıldırım (Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi) Fadime Öymek (Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi) ise açıklamalarında, “Rota projesi mesleğe attığımız ilk adımda bize güç verdi, hayatımızın rotasını çizdi. Hastanenin farklı departmanlarında belirlenen süre boyunca görev alarak, hastane işletimini 360 derece öğrenme imkanı bulduk. Burada özgüven kazandık, ekip ruhunu ve beraber çalışmanın sağladığı ayrıcalıkları öğrendik” ifadelerini kullandı.