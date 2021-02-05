"Hayır Çarşısı" dualarla açıldı

Çukurova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla kurulan "Hayır Çarşısı"nın açılışı yapıldı.

Huzurevleri Mahallesinde Çukurova Hacı Şevki Öztürk Camii bünyesinde açılan Hayır Çarşısı ile binlerce dar gelirli aileye gıda, giyim ve eşya yardımı sağlanacak. Muhtaç vatandaşların gıda, giyim ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği çarşı, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Müftüsü Hasan Çınar, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, diğer davetlilerin katıldığı törenle açıldı.

Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, “Yardımlaşma faaliyetleri hem insanlığın hem de İslam'ın teşvik ettiği bir husustur. Hayır Çarşısında emeği geçenlere ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum bunların daha da çoğalması için gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit edip yardımları ulaştıralım. Hayır sahiplerini bu hayırlı işe destek olmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ise hedeflerinin hizmet etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin tespitlerinin yapılıp onları da mahcup etmeden, onlara hizmet etmeyi minnet bilerek, bu gayeye iyilik, güzellikler hakim olsun düşüncesiyle böyle bir hizmete başlanmış oldu. Çukurova'da bir hayır çarşısını açtık. Seyhan ve Yüreğir ilçelerimizde de bu hizmeti yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi.

Ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Hayır Çarşısı gezildi.