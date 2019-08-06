Hayır Çarşısı'nda bayram hazırlığı

Çukurova Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurduğu Hayır Çarşısı, yardımlarını Kurban Bayramı öncesinde de sürdürüyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı'nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Çukurova Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyacını karşıladığı Hayır Çarşısı'ndan yararlanacak kişiler titizlikle belirleniyor ve gerçekten ihtiyacı olanların yararlanması için gereken çalışmalar yapılıyor.

Hayır Çarşısı'ndan yararlanan vatandaşlar duyarlı davranışından dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ederken, Başkan Soner Çetin de, “Sosyal belediyecilik anlayışına sahip bir kurum olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununda yanında olmak zorundayız. Bu bilinçle oluşturduğumuz Hayır Çarşısı yıllardır amacına uygun olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaşıyor ve onlara elimizden geldiğince yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Biz bu uygulamada sadece köprü görevini yürütüyoruz. Asıl hayır sahipleri yardımsever vatandaşlarımızdır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çukurova Belediyesi Hayır Çarşısı'nda, hayırsever vatandaşların bağışladıkları hiç kullanılmamış ya da kullanılabilecek durumdaki giysiler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. İhtiyaç sahipleri ayakkabıdan giysiye birçok ihtiyacını bu çarşıdan karşılayabiliyor.

Hayır Çarşısı yılın 12 ayı hizmet verirken, özellikle dini bayramlar öncesi bağışlardaki ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerindeki artış dikkat çekiyor.