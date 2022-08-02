Hayırsever genç iş adamı, restore ettirdiği okula ek bina yaptırıyor

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran ve çocukların ‘Ogün ağabeyi' olan Ogün Sever Okur, Yüreğir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'ten izin alarak ilçedeki kullanılmayan Pekmez Hüyüğü İlkokulu'nu yeniden yaptırıp eğitim yuvası haline getirdi.

Ogün Sever Okur, ilkokula bir de ek bina yaptırmak için girişimlere başladı. Geçtiğimiz hafta Yüreğir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'i ziyaret eden Okur, ek bina için gereken izinleri aldı.

Ek binanı yapımına başlanacağı ve yeni eğitim-öğretim dönemine yetişeceği öğrenildi.

Ogün Sever Okur, “Buradaki çocukların okuması her şeyden önemli. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışından destek alarak bu ek binayı da yaptırıp çocukların eğitim alması için teslim edeceğiz. Hem çadırlardaki hem de civar köylerdeki çocuklar burada eğitim görecekler” dedi.