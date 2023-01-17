Hayırsever iş adamı anaokulu yaptırıyor

Hayırsever iş adamı Ertuğrul Sami Kepme tarafından merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ne yaptırılacak olan Esin Sultan Anaokulunun protokolü imzalandı.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, hayırsever Er Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Sami Kepme ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile inşa edilecek olan okul hakkında bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Vali Elban, iş adamı Kepme ve İl Milli Eğitim Müdürü Koçak tarafından protokol imzalandı.

Adana'nın her bir noktasında eğitim kalitesinin artması, çocukların çağın standartlarına uygun binalarda eğitim görebilmesi için azami gayret içerisinde olduklarını belirten Vali Elban, yapılan bu yatırımlar sayesinde çocukların eğitime katılım oranına ciddi oranda katkı sağlanacağına vurgu yaptı.

Hayırsever vatandaşların desteklerinin eğitimin kalitesinin artması noktasında çok önemli olduğunu söyleyen Vali Elban, okulun yapımına katkı sağlayan hayırsever Ertuğrul Sami Kepme'ye teşekkür ederek okulun ilimize hayırlı olmasını diledi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 8 derslikli Esin Sultan Anaokulunun yüzde 100'ü hayırsever Kepme tarafından anahtar teslimi olmak üzere, 160 öğrenci kapasiteli öğrenci binası, saha tanzimi ve çevre duvarı yaptırılarak kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.