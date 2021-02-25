Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine patates limon

Adana'da hayırseverlerin ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılması için bağışladığı patates ve limon, Büyükşehir Derman ekipleri tarafından dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri dayanışmaya aracılık yaparak, destek vermek isteyenle, desteğe ihtiyacı olanı buluşturdu ve köprü görevi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iki vatandaşın kendisine ulaştığını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik patates, limon bağışlama isteklerini ilettiklerini söyledi. Başkan Karalar, “Hayırsever kardeşlerime ihtiyaç sahibi hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.