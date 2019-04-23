Hayvan dostu hastane

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eskiyen ya da yırtılarak kullanım ömrünü dolduran yastık ve çarşafları, küçük dostlara yatak ve yorgan olması için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından, “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

İnsan hayatının ayrılmaz parçası ve en sadık dostları olan hayvanların sığındıkları barınak koşullarının iyileştirilmesi için bağışçılara önemli görevler düşüyor. Bunun bilincinde olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi; hastanede kullanım ömrünü tamamlayan çarşaf ve yastık gibi tüm tekstil ürünlerini hayvan barınağına bağışladı.

Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fiğen Özdemir, kullanım ömrünü doldurmuş çarşaf ve yastıkları Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağındaki minik dostlara yatak ve yorgan olması için barınak yetkililerine tutanakla teslim etti. Özdemir, “Tekstil ürünlerini buraya getirmeden önce yıkanıp, dezenfekte edilmesini sağladık. Bundan sonra da hastane yönetiminin kararıyla minik dostların yaşadığı barınağa çarşaf ve yastık bağışını sürdüreceğiz” dedi.