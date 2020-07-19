Hayvan severler Çukurova'yı örnek gösterdi

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarından dolayı Çukurova Belediyesi'ni Türkiye'deki tüm belediyelere örnek gösterdi, “Gelin Soner Çetin'in uygulamalarını inceleyin” önerisinde bulundu.

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık ile Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Başkan Soner Çetin'in sokak hayvanlarına yaklaşımıyla çıtayı çok yukarı çıkardığını ifade eden Çıtırık, “Türkiye'de bin 389 belediye var. Çukurova Belediyesinin yaptığı çalışmalar tüm Türkiye'ye örnek olacak nitelikte. Hiçbir belediye kısırlaştırma yapmazken biz Çukurova Belediyesinin 300'den fazla olan kısırlaştırma sayısını binlere çıkarmasını konuşuyoruz. Yine hiçbir belediyenin yapmadığını Soner Başkan yapıyor ve hayvan severlere kuru mama desteğinde bulunuyor. Bunu yaparken de teşekkür beklemiyor bizlere teşekkür ediyor. Çukurova Belediyesinin hayvan barınağı sokak hayvanları için sevgi evi hale getirildi” dedi.

“Çukurova'nın gülen yüzü sokak hayvanlarının da gülen yüzü haline geldi” ifadesini kullanan Nesrin Çıtırık, Çukurova'nın hayvan hakları konusunda en duyarlı belediye olduğunu belirtti. Çıtırık, Soner Çetin'in bu konuda ekibini de çok iyi kurduğunu kaydetti.

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım da, tüm hayvan hakları savunucuları adına Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Başkan Çetin, sokak hayvanları konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, “Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Çukurova'da can dostlarımız da çok mutlu. Kısırlaştırma sayısını artıracağız. Ayrıca söz verdiğimiz gibi kedi kısırlaştırma merkezi kuracağız” açıklamasında bulundu.