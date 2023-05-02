“HDP ile kol kola” diyerek SP'den istifa eden Başkan Özgan: "Millet İttifakı meclis üyeleri gerçekleri görmeli"

“HDP ile kol kola” diyerek Saadet Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, PKK'nın ve HDP'in söylemlerinin orta olduğunu kaydederek Millet İttifakı meclis üyelerinin gerçekleri görmesini istedi. Özgan, "HDP ne? Kandil'den habersiz bir şey yapabilir mi? Bu memlekette 40 senedir 40 bin şehit verdik." dedi.

Kozan Belediyesi'nin bugün gerçekleştirilen meclis toplantısında İYİ Partili meclis üyesi Hasan Sabri Erdem, Başkan Özgan'ın Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle kol kola olduğuna dair sözlerini hatırlatarak, kendisini özür dilemeye çağırması tartışmalara neden oldu. Özgan, HDP'nin Millet İttifakı'na olan destek açıklamasını ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA açıklamalarını meclis gündemine getirerek İYİ Parti ve CHP'nin Genel Merkezlerinin duruşunun milliyetçi olan herkesi rahatsız etmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Partili meclis üyesi Erdem, 3 Mayıs Türkçülük Günü ile ilgili olarak bir konuşma gerçekleştirdi ve konuşmasının ardından Özgan'ın Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçişi ile ilgili söylemlerinden dolayı rahatsız olduğunu belirterek, Özgan'ın Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle kol kola olduğuna dair sözlerini hatırlatarak özür dilemesini istedi. Başkan Kazım Özgan, Millet İttifakı'ndaki partilerin PKK uzantısı HDP ile yol yürüdükleri için istifa ettiğini söyleyerek "Ben şunu söyledim, HDP'nin olduğu yerde asla ben olmam. Ben bu söylemi yukardakilere söyledim, sizlere söyledim. Milliyetçiyim diyorsunuz, ben bunu başından beri diyorum HDP'nin olduğunu yerde ben olmam. Başkan yardımcılarının hepsine söyledim. HDP ne? Kandil'den habersiz bir şey yapabilir mi? Bu memlekette 40 senedir 40 bin şehit verdik. Ve ekonominin belki de bir milyar dolardan fazla parasını onlar yok etti" dedi.

Özgan, HDP'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Karabağ Savaşı'ndaki başarı ortada. Bu ülke bir helikopter üretebildi mi? Geçmişte ben burada da konuştum. SİHA'lardan bahsetmiştim. Hatırlar mısınız? Özellikle Suriye'deki PYD terör örgütünün devlet kurma girişimlerini Türkiye'nin yiğit milli kuvvetleri ne yaptı? Önledi. Sezgin Tanrıkulu'nun söylediklerini inkar edeceksiniz? Suriye'de SİHA kimi vuruyordu. Teskerelere 'hayır' denmedi mi? Bir genel başkan da 'Ben SİHA'ları toplayacağım' diyor. Milliyetçiyim diyorsunuz. Bunu bilmiyor musunuz? Benim lafım oradakilere” dedi. Özgan'ın açıklaması üzerine mecliste tansiyon yükseldi.

Başkan Özgan, PKK'nın ve HDP'in söylemlerinin orta olduğunu kaydederek Millet İttifakı meclis üyelerinin gerçekleri görmesini istedi.