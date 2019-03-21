HDP'li Peköz: "Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adayları destekleyeceğiz"

Adana'da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasında konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, "31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'ndan olmasın da kim olursa olsun." dedi.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 13.00'de başlayan kutlama için binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı. Kutlamanın yapılacağı alana çıkan yollar polis tarafından bariyerlerle kapatılarak bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar 3 arama noktasından alana girerken terör örgütü ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına izin verilmedi.

Kurulan platformda Kürtçe müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, Nevruz'u kutladı. Alanda zaman zaman PKK ve terör örgütü Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bu sırada tertip komitesi, belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması için duyuru yaptı. Kutlamada konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın dışında kazanabilecek partileri destekleyeceklerini ifade ederek, "Özellikle batıda olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'ndan olmasın da kim olursa olsun. Onun için 31 Mart'ta sandığa gitmeyen, oylarını güçlü partilerden yana kullanmayan her arkadaşımız, AK Parti ve MHP'ye hizmet etmiş olur." diye konuştu.

Nevruz kutlamasının ardından kalabalık grup, polis gözetiminde yürümeye başladı. Adana Merkez Park boyunca yürüyen kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.