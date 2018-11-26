"Hedefim Sensin" özel gösterimi Adana'da

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ı tekrar bir araya getiren “Hedefim Sensin”in oyunculu özel gösterimi perşembe günü Adana'da gerçekleşecek.

Film, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ndeki Avşar Sineması'nda 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da gösterilecek.

İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden, senaryosunu da Ata Demirer'in yazdığı filmin Adana'daki özel gösteriminde, filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ, İlker Aksum ve Gonca Vuslateri, filmi Adanalı hayranlarıyla birlikte izleyecek.

BKM yapımı ‘Hedefim Sensin' filminde Ata Demirer ve Demet Akbağ'a Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor.

"Hedefim Sensin" hikayesi

İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden hikayede, Ata Demirer bu sefer Zekeriya adında bir çiğ köfteciyi oynuyor. “Bülbülün çilesi dilindendir' misali, Zekeriya da bir gün yanlış yerde, yanlış zamanda öter. Böylece İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. İlk defa ayak bastığı Gökçeada'da sadece Zekeriya'nın hayatı değişmekle kalmaz, Hafize'nin (Demet Akbağ) , Leyla'nın (Gonca Vuslateri) ve Yarım Hasan'ın (İlker Aksum) da hayatı da tamamıyla değişir