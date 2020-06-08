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Helikopter tespit etti, sürücülere ceza yağdı

Adana’da trafik polisleri, helikopterin tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası yazarken, bazı sürücüler ihlal yapmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı.

Adana'da trafik polisleri, helikopterin tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası yazarken, bazı sürücüler ihlal yapmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda hem trafik ihlali yapan hem de maske takmayan sürücüleri belirlemek için harekete geçti. Trafik polisinin yaptığı uygulamaya güvenlik önlemi almak için özel harekat polisiyle durdurulan sürücülerin ateşini ölçmek için Adana Şehir Hastanesinden bir görevli de eşlik etti. Bu arada helikopter de otoyolda trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit edip karadaki polislere telsiz ile bildirdi. Polis, bu sürücüleri uygulama noktasına geldiğinde durdurup cezai işlem başlattı.


Bunlardan biri şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün hostes koltuğunda oturan muavin oldu. Heliktopterdeki polisler hostes koltuğunda oturan muavinin emniyet kemeri takmadığını bildirince uygulama alanında durdurulan otobüsteki muavine 288 lira trafik cezası parası kesildi. Helikopterdeki polis bir süre sonra da TIR sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını bildirdi. Bunun üzerine TIR'da uygulama alanında durduruldu. TIR sürücüsü kadın trafik polisinin "emniyet kemeriniz takılı olmadığı için size ceza yazacağız" demesi üzerine "Ben emniyet kemerimi takmıştım bakın takılı" dedi. Ancak polis helikopterden tespit edildiğini emniyet kemerinin bir süre önce takılı olmadığını hatırlatınca isminin Hasan Hüseyin Gözbaşı olduğu öğrenilen sürücü "Dinlenme tesisinden çıktıktan sonra takılı değildi sanırım. O zamanda helikoptere yakalanmışım" diyerek kendini savundu. TIR sürücüsüne de para cezası kesildi. Polis ayrıca maskesi olmayan sürücülere maske de dağıttı. Polislerin uygulaması devam ediyor.

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