Hem pandeminin yükünü kaldırdı, hem diğer hastalara şifa dağıttı

Adana'da 2017 yılından bu yana hizmet veren Adana Şehir Hastanesi, korona virüsle mücadelede pandeminin yükünü kaldırırken diğer hastalara da şifa dağıtmaya devam etti. Son 1 yılda yaklaşık 12 bin ameliyatın yapıldığı hastanede açıldığı günden bu yana ise acil servis ve polikliniklerde 10 milyon hastaya bakıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ülke genelinde yoğun mücadele verilirken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, donanımı, mimarisi ve sağlık ekibiyle sağlık sistemindeki yükün büyük bölümünü kaldırıyor. 7 blok bulunan Adana Şehir Hastanesi'nde pandemi döneminde bazı bloklar sadece korona virüs hastalarına ayrılırken diğer bloklarda ise rutin sağlık hizmetleri devam etti.

Bin 595 yatak kapasitesine sahip hastanede, açıldığı günden bu yana ise yaklaşık 66 bin ameliyat gerçekleştirildi. Son 1 yılda ise yaklaşık 12 bin ameliyat yapıldı. Hastanede açıldığı günden bu yana acil servis ve polikliniklerde 10 milyon hastaya tedavi uygulanırken, korona virüs tanısı konulan 11 bin 777 hastaya da şifa dağıtıldı.

Hastanede ildeki ikinci Covid-19 laboratuvarı da hizmet veriyor. Görevli doktorlar laboratuvarda 7 gün 24 saat test yapıyor. İHA ekibinin izinle girdiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisindeyse hemşire ve doktorlar özel kıyafetleriyle hastalarla yakından ilgileniyor. Ayrıca serviste yatan korona virüs hastalarının da negatif basınçlı odalarda tedavisine devam ediliyor.

“Son 1 yılda 12 bin civarında ameliyat yapıldı”

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar yaptığı açıklamada, Adana Şehir Hastanesi'nin bölgedeki bütün illere hizmet verdiğini söyleyerek, “Çok ciddi bir insan kaynağımız, çok ciddi bir teknik altyapımız bu bölgenin sağlık hizmetine sunulmuştur. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 milyon kişi tedavi görmüştür. Burada birçok branşta özellikli hizmet veriyoruz ve vatandaşımızın hastaneye geldiğinde buradan başka bir yere gitmemesi için altyapı mevcuttur. Tümör cerrahisi, açık kalp cerrahisi, yeni doğan çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, mikro cerrahi gibi özellikli ameliyatlarımızı da topladığımızda çok ciddi bir sayımız var. Açıldığı günden bu yana bu hastanemizde 60 binin üzerinde ameliyat yapılmıştır. Son 1 yılda ise 12 bin civarında ameliyat yapılmıştır” diye konuştu.

“Bu hastaneler pandemide çok ciddi rol aldı”

Adana Şehir Hastanesi mimarisinin pandemi döneminde büyük bir avantaj sağladığından da bahseden Nacar, daha sonra şunları söyledi:

“Pandemi dönemi tüm dünyayı, ülkemizi ve şehrimizi etkiledi. İnsanları bu hastalıktan korumak herkesin birinci göreviydi ama koruyamadıklarınız hasta olduğu takdirde tedavi ya da bakım çok önemli bir rol aldı. Bu hastalarda izolasyon ve oksijen tedavileri çok önemli. Oksijen tedavileri verilirken teknik altyapı çok önemli. Şehir hastaneleri hem fiziki mekanların büyüklüğü, hem mekanların kullanışlı olması hem de barındığı teknolojiyle pandemi döneminde bizim için güçlü, sığınılabilir ve birçok olaydan koruyan bir merkez haline geldi. Tedavide gücümüz ve kapasitemiz şehir hastaneleriyle daha da yükseldi. Bu hastaneler pandemide çok ciddi rol aldı.”

“Hem pandemiyi hem de pandemi dışı hastalıkları tedavi etme imkanı bulduk”

Adana Şehir Hastanesi'nde korona virüs hastalarının yanı sıra diğer hastalıklarında tedavi edildiğinden bahseden İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, “Pandemi vardı ama eş zamanlı başka hastalıklar da vardı. Şehir hastanelerinde hem pandemiyi hem de pandemi dışı hastalıkları tedavi etme imkanı bulduk. Şehir hastanesi pandemiye yatak ayırdığı gibi pandemi dışı hastalıklara da çok ciddi yatak ve eleman ayırdı. Toplumun çok ciddi sağlık sorunlarına biz bu hastanelerde çözüm ürettik. Bunun nedeni de bu hastanelerin kapasiteleri ve barındırdığı teknoloji. Şehir hastaneleri bizim için pandemi de çok ciddi bir güçtü. Biz pandemi döneminde özellikli tedavilerimizi durdurmadan diğer hastalarımızın süreçlerini yönetebildik” ifadelerini kullandı.