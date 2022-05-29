Hem rakipleriyle hem sıcakla mücadele ettiler

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Kozan Kurtuluş Etkinlikleri çerçevesinde bisiklet yarışı düzenlendi.

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 67 kilometrelik bisiklet yarışı Akdam parkuru ve Kozan turu ile birlikte tamamlandı. 6 ilden 71 sporcunun katıldığı yarışlarda kategori birincileri madalyalarını alırken sporcular, sıcakla da mücadele etti. Bazı sporcular fenalık geçirdi. Gölgede sıcaklığın 37 dereceye çıktığı ilçede düzenlenen yarışın birincisi İstanbul'dan yarışa katılan Muhammed Arıkan oldu. Arıkan, "Yarış güzeldi uzun ve sert bir parkurdu. Güzel bir yarıştı ama çok sıcaktı. Yoldan çok sıcak yordu bizi" dedi.

Yarışmanın tek kadın sporcusu Buse Yüce, “Oldukça keyifli bir yarıştı. Alanya'dan katıldım yarışa” diye konuştu.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, 6 ilden 71 sporcu ile bisiklet yarışını başarıyla tamamladıklarını, bu yarışları büyüterek devam edeceklerini söyledi.