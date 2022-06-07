Hem sağlık alanında çalışıyor hem de sporcu kimlikleriyle boy gösteriyorlar

Yine Hastanede Plastik Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Tarık Güldal ise geçtiğimiz sezon A Klasman Futbol hakemliğine yükseldi.

Plastik Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Tarık Güldal, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de önemli karşılaşmalarda orta hakem ve 4. hakem olarak görev aldı. Güldal son olarak Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi Play Off Yarı Finali 2. Karşılaşması olan Gaziantep ALG ile Beşiktaş arasında oynanan maçı yönetti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Dermatoloji Kliniğinde sorumlu hemşire olarak görev yapan Fethiye Mumcu, yaklaşık 10 yıldır tenis sporu ile ilgileniyor ve aynı zamanda milli sporcu. XVII. Türkiye Senyör Takım şampiyonası 35+ kadınlar kategorisinde elde ettiği başarı ile kasım ayında Antalya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Plastik Cerrahi Kliniğinde görev yapan sorumlu hemşire Tuğba Hunili ise 4 yıldır atletizmle uğraşıyor ve son olarak Türkiye'nin en büyük patika koşusu festivali olan İznik ultra Maratonu, “90 K” parkurunda kadınlar genel klasmanda 2.lik elde etti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'ü ziyaret eden üç ismi Başhekim Gündüz kutlayarak başarılarının devamını diledi. Gündüz, sağlık alanında çalışmanın yanı sıra bu tür sportif faaliyetleri de gerçekleştiriyor olmanın son derece önemli olduğuna değinerek, üstelik yapılan sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmeninde kurum olarak ayrıca kendilerini gururlandırdığına vurgu yaptı.

Ziyarette ayrıca Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yasemin Topuksal da hazır bulunarak sportif alanda başarı gösteren hemşireleri kutladı.