Hem yardımlaşma hem de keşif

2K Fuarcılık tarafından organize edilen, kendi alanında Türkiye'de ilk ve tek olan; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı' kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesi daha hayata geçirildi. Fuar kapsamında kurulan ‘bağış kutusu'nda toplanan paralar, ‘Sevgi Evleri'nde kalan bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların eğitimi için harcanacak. Yine fuar kapsamında açılan atölyelerle çocuk ve gençler, bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, eğlenerek öğreniyorlar.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova belediyeleri ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 79 eğitim kurumunun katılımıyla 7 bin metrekarelik bir alanda yapılan fuara yoğun ilgi gösteriliyor. ‘Yaşayan fuar' konseptiyle düzenlenen fuarda çocuk ve gençler, farklı alanlarda açılan etkinlik atölyeleriyle birlikte bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip, kendilerini de geliştirme fırsatı buluyor.

Eğlenirken öğreniyorlar

‘Mars Genetiği Atölyesi' ve ‘Gen Atölyesi' başta olmak üzere ‘Üreten Çocuklar Atölyesi', ‘Robot Bilim ve Proje Atölyesi', ‘İnovasyon ve Girişimcilik Atölyesi'nde kendilerine yeni ufuklar açan çocuk ve gençler, satranç ve curlingin yanı sıra çeşitli sportif etkinliklerle ebru, boyama, kalıptan heykel yapma gibi keyifli atölyelerde de hem eğleniyor, hem de eğlenirken öğreniyor. Müzik dinletilerinin yanı sıra jimnastik ve dans gösterileri de fuarda yoğun ilgi görüyor. ‘Gabetto Usta'nın Kukla Sirki' ise, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Fuar alanında bir de ‘bağış kutusu' oluşturuldu. Bağış kutusuna sembolik olarak ilk desteği veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte kumbaraya para atmıştı. Hüseyin Sözlü, yapılan çalışmanın son derece anlamlı ve yerinde bir uygulama olduğuna dikkat çekip, belediye olarak bu tür girişimlere gereken katkı ve desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bilgilerini paylaştılar

Fuar kapsamında alanında uzman kişiler, çeşitli söyleşi ve imza günleri de düzenliyor. Gazeteci-Yazar Banu Avar, ‘Gün O Gün' konu başlığında bir söyleşi düzenledi. Araştırmacı-Yazar ve Astrolog Emine Gücek ‘Çocukların ve Gençlerin Mesleki Potansiyelini Belirlemede Astrolojinin Rolü'nü, Yazar ve Yaşam Koçu Deray Yurdakul'un da ‘Meslek ve Kariyer Seçimi'ni ele aldı. Gazeteci-Yazar Ömür Kurt, ‘Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Gençlik Üzerindeki Etkileri' konusunda bir sunum yaparken, Doç. Dr. Özgül Polat'ın, ‘Anne-Baba Ben Einstein Olacağım' ile ‘Öğretmenim Ben Einstein Olacağım' konularında, Zekeriya Guter de; ‘Geleceğe Dokunan Çocuklar' konusunda açıklamalarda bulundu.

‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'na Adanalıların sahip çıktığını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini anlatan 2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, “Yaşayan bir fuar organize edip, fuar alanını adeta bir karnavala dönüştürdük. Eğitim kurumlarımızın kendilerini tanıtma fırsatı sunarken, düzenlenen atölye ve eğitim çalışmalarla da çocuk ve gençlerimize yeni ufuklar açtık. Alanında uzman kişileri, anne ve babalarla buluşturup, çocuklarının nasıl bir eğitim almalarını anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Kurduğumuz bağış kutusuyla da ‘Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımızı da unutmadık” dedi.