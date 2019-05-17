Hemşireler Haftası etkinlikleri

Hemşireler Haftası dolayısıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törende emekli olan ebe, hemşire ve sağlık teknisyenlerine teşekkür plaketleri verildi.

Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Hemşireler Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra hemşire Perihan Çetinkaya “Sağlıkta Şiddet” isimli bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, sağlıkta şiddetin nedenlerine değinerek, hastaların, hasta yakınlarının ya da idareciler ile hastane görevlilerini tek taraflı suçlamak yerine iletişim kurmanın anahtar olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetinde kaliteyle ilgili dünyadaki uygulamalardan da bahseden Doç. Dr. Daş, “Hedefimiz Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kliniklerine sahip olmaktır. Bunun için dünyadaki başarılı kliniklerin nasıl bir yol izlediğini araştırmaktayız. Emin olun dünyadaki iyi klinikler bunu doktorları değil hemşireleri ve diğer sağlık personelinin bu süreçteki özverisi, birbirleriyle uyum içinde çalışmaları ile başarmışlardır. Yani hastanenin kalitesini hemşire belirliyor. Biz de ebelerimizle ve hemşirelerimizle birlikte tabi ki hekimlerimizin desteğini de alarak bu yolda yürümek istiyoruz” diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu ise konuşmasında ebe ve hemşirelerin görevlerindeki özverili çalışmaları ve özlük haklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ebe ve hemşireler bakım verme, hekim tarafından hazırlanan tıbbi tanı ve tedavi planını oluşturma ve uygulama, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yöntem, kalite geliştirme, hasta savunuculuğu, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerinden dolayı sağlık çalışmasının vazgeçilmez unsurudur. Bizler takdir edilmeyi beklemeden çalışmaya devam ederken şiddete uğradığında hayal kırıklığını ve gözyaşlarını gizleriz. Hem mesai arkadaşlarının hem de bakım verdiği hastaların bazen ablası, bazen kardeşi, bazen evladı, bazen de annesi olarak hizmet vermeye gayret gösteren, evde hasta çocuğunu veye yakını bırakıp gelip, hastasına bakım yapan tüm arkadaşlarımın özlük haklarının ek ödemenin iyileştirilmesi ve 3600 ek gösterge çalışmasının bir an önce neticelendirilmesi diliyorum."

Konuşmaların ardından kurumdan emekli olan ebe, hemşire ve teknisyenlere plaketleri Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Serpil Tarakçı ve Fatma Canbolat tarafından verildi.